16 வருடங்கள் போராடிய இயக்குனர்

விஜய்யின் ஷாஜகான் படத்தை இயக்கிய ரவி அப்புலு, 16 வருடங்களுக்குப் பிறகு இயக்கியுள்ள படம், செயல். ராஜன் தேஜேஸ்வர், தருஷி, ரேணுகா நடித்துள்ளனர். சித்தார்த் விபின் இசை அமைத்துள்ளார். பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் வசந்தபாலன், பேரரசு கலந்துகொண்டனர். அப்போது இயக்குனர் ரவி அப்புலு கூறியதாவது: ஷாஜகான் வெற்றிப் படத்துக்குப் பிறகு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளில் நான் சந்தித்து கதை சொல்லாத ஹீரோக்களே கிடையாது.

16 வருட போராட்டத்துக்குப் பிறகு, இன்றைய டிரென்டுக்கு ஏற்ப செயல் படத்தை இயக்கியுள்ளேன். கூலிப்படையும், திருடர்களும் மறைந்து வாழ்வார்கள். இவ்விரு வேலையையும் வேறொரு கோணத்தில் செய்யும் ரவுடி மக்களுடன்தான் சேர்ந்து வாழ வேண்டும். அவனுக்கும், ஹீரோவுக்குமான மோதல்தான் திரைக்கதை. இது சீரியஸ் கதை என்றாலும், திரையில் பார்ப்பதற்கு செம காமெடியாக இருக்கும்.

Source: Dinakaran

English summary

The Director fought for 16 years

