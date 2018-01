சிம்பன்சியுடன் நடிக்கும் ஜீவா

1/4/2018 11:45:49 AM

தாய்லாந்தில் புகழ்பெற்ற ‘சாமுட்’ பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்ற மனித குரங்கான சிம்பன்சிகள்தான் ஹேங்ஹோவர் 2, பிளேனட்ஸ் ஆஃப் தி ஏப்ஸ் போன்ற ஹாலிவுட் படங்களில் நடித்திருக்கின்றன. இப்போது இங்கிருந்து ஒரு சிம்பன்சி தமிழில் கொரில்லா என்ற படத்தில் நடிக்க வருகிறது. டான் சாண்டி இயக்குகிறார். படம் குறித்து அவர் கூறியதாவது: சிம்பன்சிகள் பெரும்பாலும் அதிக அறிவுள்ளவை. அவை எப்போதும் புன்னகைத்தபடியே குறும்புகள் செய்து கொண்டிருக்கும்.

இதனால், சிம்பன்சிகள் பெரும்பாலான பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்துவிடும். இதை அடிப்படையாக வைத்து படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சிம்பன்சிக்கு ஆக்‌ஷன் மற்றும் காமெடி காட்சிகள் இருக்கிறது. இதற்காக தாய்லாந்தில் ஒரு சிம்பன்சி நான்கு மாதங்களாக தயார்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஜீவா ஹீரோவாக நடிக்கிறார். முதற்கட்டப் படப்பிடிப்பு அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது.

