த்ரில்லர் கதையில் அருள்நிதி

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் என்ற த்ரில்லர் படத்தை, பத்திரிகையாளர் மாறன் இயக்கியுள்ளார். அவர் கூறும்போது, ‘படத்தின் கதை முழுவதும் இரவில் நடக்கிறது. கால்டாக்ஸி டிரைவர் அருள்நிதி ஒரு பிரச்னையில் மாட்டிக்கொள்ள, பிறகு நடக்கும் சம்பவங்கள் எங்கு முடிகிறது என்பது திரைக்கதை. அருள்நிதி, மகிமா நம்பியாரின் காதல் காட்சிகள் ரசிகர்களுக்கு நல்ல விருந்தாக இருக்கும்’ என்றார்.

