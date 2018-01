‘சாமி’ ரிலீஸான அதே தேதியில் ரிலீஸாகும் ‘சாமி 2’

15 வருடங்களுக்கு முன்பு ‘சாமி’ ரிலீஸான அதே தேதியில் இரண்டாம் பாகத்தையும் வெளியிட படக்குழுவினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

ஹரி இயக்கத்தில், விக்ரம், த்ரிஷா, விவேக், கோட்டா சீனிவாசராவ், விஜயகுமார், மனோரமா நடிப்பில் ரிலீஸான படம் ‘சாமி’. 2003ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 1ஆம் தேதி இந்தப் படம் ரிலீஸானது. இந்தப் படத்தின் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் பாகம் தயாராகி வருகிறது.



‘சாமி ஸ்கொயர்’ என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தில், விக்ரம், கீர்த்தி சுரேஷ், பாபி சிம்ஹா, ஜான் விஜய்ம் ஓ.ஏ.கே.சுந்தர் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். 50 சதவீதம் படப்பிடிப்பு முடிந்துள்ள நிலையில், தொடர்ந்து படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.



இந்தப் படம், ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜூன் மாதம் ரிலீஸாகும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், 15 வருடங்களுக்கு முன்பு ‘சாமி’ ரிலீஸான அதே தேதியில், அதாவது மே 1ஆம் தேதி படத்தை வெளியிட படக்குழுவினர் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

Source: Webdunia.com

