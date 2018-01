டீசர்Rajini:rajini’s 2.0 teaser will be release in malaysia celebrity festival!|மலேசிய நட்சத்திர கலை விழாவில் வெளியாகும் ரஜினியின் ‘2.0’ டீசர்! – Tamil movie news – Samayam Tamil

Source: samayam

English summary

Malaysian star Art Festival in Rajini’s ‘ deesar 2.0 ‘!

டீசர்Rajini: release 2.0 teaser will be ‘ s rajini in malaysia celebrity festival! | Malaysian star Art Festival in Rajini’s ‘ deesar 2.0 ‘! – Tamil movie news – Samayam Tamil So