அஜித் படத்தில் அருவி நாயகியா? – வைரலான புகைப்படம்

அருவி படம் மூலம் பிரபலமான அதிதி பாலன், அஜித் நடித்த படத்தில் சிறிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த புகைப்படம் தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

கடந்த வருடம் வெளியாகி அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களாலும் பாராட்டப்பட்ட படம் ‘அருவி’. அதிதி பாலன் நாயகியாக நடிக்க அருண் புருஷோத்தமன் இயக்கி இருந்த இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து இருந்தது. இப்படத்தில் இவருடைய நடிப்பு அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது. அதிதி பாலன் ஏற்கெனவே அஜித் படத்தில் சிறிய ரோலில் நடித்திருக்கிறார். கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் அஜித், திரிஷா, அனுஷ்கா, அருண் விஜய் ஆகியோர் நடித்த ‘என்னை அறிந்தால்’ படத்தில் ‘அருவி’ ஹீரோயின் அதிதி பாலன் நடித்துள்ளார் என்ற ஆச்சரியமான விஷயம் தெரியவந்துள்ளது. ‘என்னை அறிந்தால்’ படத்தில் திரிஷாவுக்கு தோழியாகவும் பரதநாட்டியம் ஆடுபவர்களில் ஒருவராகவும் நடித்திருக்கிறார். தற்போது இந்தப் படத்தில் வரும் அதிதியின் புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

Source: Malai Malar

