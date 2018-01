விஷ்ணு திடீர் விலகல்

1/5/2018 10:29:25 AM

சிலுக்குவார் பட்டி சிங்கம், ராட்சஸன் ஆகிய படங்களில் நடிக்கிறார், விஷ்ணு விஷால். கடந்த வருடம் கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் தயாரிப்பில், பொன் ஒன்று கண்டேன் என்ற படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமான அவர், தற்போது படத்திலிருந்து விலகிவிட்டதாக தெரிவித்து இருக்கிறார். செந்தில் வீராசாமி இயக்கவிருந்த அந்தப் படம், தெலுங்கு பெல்லி சூப்புலு என்ற படத்தின் ரீமேக் என்பதும், தமன்னா ஹீரோயினாக நடிக்க இருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கால்ஷீட் பிரச்னை காரணமாகவே தன்னால் படத்தில் நடிக்க முடியவில்லை என்று விளக்கம் அளித்துள்ள விஷ்ணு விஷால், வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் படத்துக்குப் பிறகு மீண்டும் எழில் இயக்கத்தில் நடிக்கிறார்.

