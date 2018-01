பொங்கல் வெளியீட்டில் இருந்து பின்வாங்கியது ’பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல்’, ‘மன்னர் வகையறா’

1/5/2018 11:32:04 AM

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சூர்யாவின் விக்ரமின் ‘ஸ்கெட்ச்’, ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’, அரவிந்த்சாமி நடித்துள்ள ‘பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல்’, பிரபுதேவாவின் ’குலேபகாவலி’, விமல் நடித்துள்ள ‘மன்னர் வகையறா’, விஜயகாந்த் மகன் ஷண்முக பாண்டியன் நடித்துள்ள ‘மதுரவீரன்’ ஆகிய படங்கள் வெளியாகவிருப்பதாக விளம்பரங்கள் வெளியிட்டிருந்தனர். இந்நிலையில் பொங்கல் வெளியீட்டிலிந்து திடீரென்று ’பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல்’, ‘மன்னர் வகையறா’ ஆகிய படங்கள் பின் வாங்கியுள்ளதை படக்குழுவினர் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர். இந்த இரண்டு படங்களும் பொங்கல் முடிந்ததும் இம்மாத இறுதியில் வெளியாகும் என்று அறிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

