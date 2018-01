கார்த்தி ஜோடி அர்த்தனா

1/5/2018 11:48:07 AM

பாண்டிராஜ் தயாரிப்பில், அவரது உதவியாளர் வள்ளிகாந்த் இயக்கிய படம், செம. இதில் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் ஜோடியாக நடித்தவர், மலையாள நடிகை அர்த்தனா. இந்தப் படம் ரிலீசாவதற்குள், சமுத்திரக்கனியின் தொண்டன் படத்தில் தமிழில் அறிமுகமான அர்த்தனா, தற்போது சூர்யா தயாரிப்பில் பாண்டிராஜ் இயக்கும் புதிய படத்தில், கார்த்தி ஜோடியாக ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். தவிர, மேலும் இரண்டு ஹீரோயின்கள் தேர்வு நடந்து வருகிறது.

