மீண்டும் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் ரஜினிகாந்த்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனிக்கட்சி தொடங்கி 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்து தமிழக அரசியலை பரபரப்பாக்கி இருக்கிறார். முதல் கட்டமாக இணையதளத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கும் பணியை தொடங்கி இருக்கிறார். இதற்காக ரசிகர் மன்றம் பெயரில் பிரத்யேகமாக இணையதள முகவரி வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. ஏற்கனவே ரஜினிகாந்துக்கு தமிழகம் முழுவதும் பதிவு பெற்ற 15 ஆயிரம் ரசிகர் மன்ற அமைப்புகள் உள்ளன. ஒரு மன்றத்தில் 25 பேர் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். இவை தவிர பதிவு செய்யாமல் 1 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மன்றங்கள் இருப்பதாகவும் இவற்றில் 25 லட்சம் பேர் உறுப்பினர்களாக இருப்பதாகவும் ரசிகர் மன்ற தலைமை வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த மன்றங்கள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைப்பதையும் இணையதளம் மூலம் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்ப்பதையும் தற்போது தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். இணையதள உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கு இண்டர்நெட் மையங்களில் ரூ.20 கட்டணம் பெறப்படுவதாகவும் ஒரு குடும்பத்தில் 5 பேரை சேர்க்க ரூ.100 கொடுக்க வேண்டி உள்ளது என்றும் இதனால் ஏழை மக்களுக்கு சிரமங்கள் இருப்பதாகவும் ரசிகர் மன்ற தலைமைக்கு தகவல்கள் வந்துள்ளன. இதைத்தொடர்ந்து 234 தொகுதிகளிலும் ரசிகர் மன்றம் சார்பில் சிறப்பு உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்கள் நடத்தி உறுப்பினராக விரும்புவோரிடம் இருந்து பெயர், முகவரி, வாக்காளர் அடையாள அட்டை போன்ற விவரங்களை பெற்று இணையதளத்தில் இலவசமாக பதிவு செய்து கொடுக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. இந்த பணிகளை அனைத்து தொகுதிகளிலும் ரசிகர் மன்றத்தினர் தொடங்கி விட்டனர். அடுத்த கட்டமாக தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர் மன்ற மாவட்ட நிர்வாகிகளை மீண்டும் சென்னைக்கு அழைத்து அரசியல் பணிகள் குறித்து அவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த ரஜினிகாந்த் திட்டமிட்டு உள்ளார். இந்த கூட்டம் நடைபெறும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். அரசியல் கட்சி பெயரை அறிவித்ததும் புதிய மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட தலைவர்களும் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். “நான் அரசியலுக்கு வந்தால் பணம் சேர்க்க நினைப்பவர்களை பக்கத்தில் சேர்க்க மாட்டேன் என்று ரஜினிகாந்த் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தி உள்ளார். மக்களுக்கு போய் சேரும் நலத்திட்டங்களை தடுக்கும் கும்பலை எதிர்க்கும் காவலர்கள்தான் எனக்கு வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார். எனவே கட்சியை அடிமட்டத்தில் இருந்து தூய்மையாக வைத்து இருப்பது அவரது நோக்கமாக இருக்கிறது. இதற்காக மாவட்ட-மாநில நிர்வாகிகள் பொறுப்புகளுக்கு நாட்டு நலனிலும் மக்கள் சேவைகளிலும் அக்கறை உள்ளவர்களை நியமிக்க திட்டமிட்டு அப்படிப்பட்டவர்களை தேர்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். நிர்வாகிகள் பட்டியலை வெளியிட்ட பிறகு தமிழகம் முழுவதும் ஒரு மாதம் சுற்றுப்பயணம் செய்து பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுவார் என்றும் அப்போது கட்சியின் கொள்கை திட்டங்களை மக்கள் மத்தியில் வெளியிடுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. #tamilnews #Rajinikanth #RajiniMandram

Source: Malai Malar

