தெலுங்கில் விஜய் சேதுபதி

1/5/2018 12:03:00 PM

தெலுங்கில் சிரஞ்சீவி நடிக்கும் படம், சைரா நரசிம்ம ரெட்டி. அமிதாப்பச்சன் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். விஜய் சேதுபதி முதல்முறையாக தெலுங்கில் அறிமுகமாகிறார். தெலுங்கை தொடர்ந்து தமிழ், இந்தி, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் ஒரே நேரத்தில் படம் ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. சைரா நரசிம்ம ரெட்டி வேடத்தில் நடிக்கும் சிரஞ்சீவியின் வலதுகரமாக இருக்கும் ஒப்பாயா என்ற வேடத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார். சைராவின் அதீத நம்பிக்கைக்கு உரியவராக இருந்தவர், ஒப்பாயா. எனவே, படம் முழுவதும் சிரஞ்சீவியுடன் இணைந்து நடிக்க வேண்டும் என்பதால், அதிக நாட்கள் கால்ஷீட் ஒதுக்கிக் கொடுத்து இருக்கிறார் விஜய் சேதுபதி.

Source: Dinakaran

English summary

In Telugu Vijay sethupathy

The film, starring chiranjeevi in Telugu 1/5/2018 12:03:00 PM Saira Narasimha Reddy. Amitabh Bachchan plays an important role in