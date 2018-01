பெயரே இல்லாத கேரக்டரில் நடிக்கிறேன் : கீர்த்தி சுரேஷ்

1/5/2018 12:12:25 PM

வரும் பொங்கல் தினத்தில் ரிலீசாகிறது, தானா சேர்ந்த கூட்டம். இதில் சூர்யா ஜோடியாக நடித்துள்ள கீர்த்தி சுரேஷ் கூறியதாவது: இதில் பிராமணப் பெண்ணாக, ஹியூமர் கலந்த சஸ்பென்ஸ் வேடத்தில் நடிக்கிறேன். என்னுடைய கேரக்டருக்கு பெயரே கிடையாது. விக்னேஷ் சிவன் சொல்லும்போதே கதையும், கேரக்டரும் பிடித்துவிட்டது. ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வைத்துதான் வசனம் சொல்வார். அதை நானும், சூர்யாவும் உடனுக்குடன் டெவலப் செய்து நடிப்போம். அனிருத் பாடல்கள் ஆரவாரமாக இருக்கும். பள்ளிப் பருவத்தில் சூர்யாவின் தீவிர ரசிகை நான். எனது அம்மா மேனகா, சூர்யாவின் தந்தை சிவகுமாருடன் சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார். நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது, ‘என்றாவது ஒருநாள் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக நடிப்பேன்’ என்று சவால் விட்டிருந்தேன். அது இன்று நிஜமாகியுள்ளதை நினைத்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது.

Source: Dinakaran

English summary

I am acting in the name of nonexistent character: keerthi Suresh

On the day of release of the coming 1/5/2018 12:12:25 PM pongal, the itinerary from the crowd. It has the heroine in keerthi Surya r