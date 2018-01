திரைப்படத்தில் சாதிக்க திருமணம் தடையா? சமந்தா

1/5/2018 12:16:23 PM

தெலுங்கு நடிகர் நாகசைதன்யாவை காதல் திருமணம் செய்த சமந்தா, தற்போது தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் நடித்து வருகிறார். இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது: இந்த ஆண்டு நிறைய படங்களில் நடிக்கிறேன். ஒவ்வொன்றிலும் மாறுபட்ட வேடம் கிடைத்துள்ளது. தமிழிலும், தெலுங்கிலும் உருவாகும் நடிகையர் திலகம், மகாநடி ஆகிய படங்களில், பத்திரிகையாளர் வேடம். மறைந்த நடிகை சாவித்திரியின் வாழ்க்கையைச் சொல்லும் படம் இது. தெலுங்கில் ராம்சரணுடன் நடிக்கும் ரங்கஸ்தலம் படத்தில், ஏழைப் பெண்ணாக வருகிறேன். தமிழில் பொன்ராம் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியாக நடிக்கும் படத்தில் சிலம்பாட்ட வீராங்கனையாக நடிப்பதால், முறைப்படி சிலம்பம் கற்றுக்கொண்டேன். தவிர, விஜய் சேதுபதியுடன் சூப்பர் டீலக்ஸ் படத்தில் நடிக்கிறேன். விரைவில் திரைக்கு வரும் இரும்புத்திரை படத்தில், மனநல மருத்துவர் வேடம் ஏற்றுள்ளேன்.

இந்தப் படத்தின் கதையும், காட்சியும் உண்மையாக இருக்கும். புதியவர் மித்ரன் இயக்கத்தில் நடித்தது சிறந்த அனுபவமாக இருந்தது. இதற்குமுன் விஜய், சூர்யாவுடன் பணிபுரிந்தபோது, ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து நடிக்க வேண்டியிருந்தது. இரும்புத்திரை படத்தில் விஷாலுடன் நடிக்கும்போது, என்னைவிட வயதில் இளையவருடன் நடித்ததுபோல் இருந்தது. திருமணத்துக்குப் பிறகு என்னைத்தேடி நிறைய பட வாய்ப்புகள் வருகிறது. அதில் எனக்குப் பொருத்தமான வேடங்களைத் தேர்வு செய்து நடிக்கிறேன். சினிமாவில் சாதிக்க திருமணம் தடையாக இருக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை.

Source: Dinakaran

English summary

In order to achieve a ban on marriage in the cinema? Samantha

Nagasaithanyavai love 1/5/2018 12:16:23 PM married Samantha Telugu actor, currently acting in Tamil and Telugu to