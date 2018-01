‘காலா’ படத்துக்குப் பிறகு ரஜினி நடிக்கும் படம் எது தெரியுமா?

‘காலா’ படத்துக்குப் பிறகு ரஜினி என்ன படத்தில் நடிக்கப் போகிறார் என எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ரஜினி, விஜய் போன்ற முன்னணி நடிகர்கள் ஒரு படத்தில் நடிக்கும்போதே அவர்களுடைய அடுத்த படம் என்னவாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கத் தொடங்கிவிடுவார்கள். அடுத்த படத்தின் டைரக்டர் இவர்தான், ஹீரோயின் இவர்தான் என இவர்களாக தங்களுக்குப் பிடித்த இயக்குநர், ஹீரோயினை முடிவு செய்து கொள்வார்கள். சில இடங்களில் பெட்டிங் கூட நடப்பதுண்டு.

ரஜினி நடித்துள்ள ‘2.0’ படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வரும் இந்நேரத்தில், அவர் அடுத்ததாக நடித்த ‘காலா’ படத்தின் ஷூட்டிங்கும் முடிந்து போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ‘2.0’ ஏப்ரல் மாதமும், ‘காலா’ ஆகஸ்ட் மாதமும் ரிலீஸாகும் எனத் தெரிகிறது.

இந்நிலையில், ரஜினியின் அடுத்த படம் பற்றிய பேச்சுகள் இப்போதே தொடங்கிவிட்டன. ரஜினி அரசியலில் இறங்குவேன் எனத் தெரிவித்துவிட்டதால், அவருடைய அடுத்த படம் அரசியல் சம்பந்தப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் என்கிறார்கள்.



பா.இரஞ்சித் இயக்கத்தில் மூன்றாவது முறையாக அரசியல் படத்தில் நடிக்கப் போகிறார் என்றும், ஷங்கர் இயக்கத்தில் ‘முதல்வன் 2’ படத்தில் நடிக்கப் போகிறார் என்றும் இரண்டு விதமான தகவல்கள் உலா வருகின்றன. இதில் எது உண்மை என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

