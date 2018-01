சிவகார்த்திகேயன் வசனம் பட டைட்டிலானது

1/5/2018 2:51:37 PM

என் வழி தனிவழி, எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, இது எப்படி இருக்கு, தானா சேர்ந்த கூட்டம் என ரஜினியின் பல வசனங்கள் பட டைட்டிலாகி இருக்கிறது. சமீபத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்க மோகன்ராஜா இயக்கத்தில் திரைக்கு வந்தபடம் வேலைக்காரன். இப்படத்தில் அடிக்கடி உலகின் மிகச் சிறந்த சொல் ‘செயல்’ என்ற வசனம் வரும். தற்போது செயல் என்ற தலைப்பில் புதிய படம் உருவாகி இருக்கிறது. இப்படம்பற்றி இயக்குனர் ரவி அப்புலு கூறும்போது,’விஜய் நடித்த ஷாஜகான் படத்தை இயக்கினேன். நீண்ட இடை வெளிக்கு பிறகு இப்படத்தை இயக்குகிறேன். மாறுபட்ட கதையாக இது இருக்கும். ஷாஜகான் படத்தில் பாடல்கள் எப்படி ஹிட்டானதோ அதுபோல் இப்படத்திலும் பாடல்கள் பேசப்படும்.

‘நீயா உயிரே உயிர் தேடும் உயிர் நீயா’ பாடல் பாபா பாஸ்கர் நடன அமைப்பில் கேரளாவில் நாயகன் ராஜன் தேஜேஸ்வர், நாயகி தருஷி நடிக்க சாலக்குடி, வாகமன் போன்ற அடர்ந்த காடுகளில் படமாக்கப்பட்டது. ‘டே மாமா விட்டு தள்ளு இதுக்கேண்டா இவ்வளவு டல்லு’ பாடல் சென்னையை பற்றிய பாடலாக படமாகி இருக்கிறது. சி.ஆர்.ராஜன் தயாரிக்கிறார். வி.இளையராஜா ஒளிப்பதிவு. சித்தார்த்விபின் இசை. ரேணுகா, முனீஸ்காந்த், ஆடுகளம் ஜெயபாலன், சமக் சந்திரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Sivakarthikeyan title is revelations

1/5/2018 2:51:37 PM me my way to sprout another people, how is it that many of the existing thana vasanam Rajini from meeting