சூர்யாவின் குட்டி ரசிகை ஜோடியானார்

1/5/2018 2:52:27 PM

சூர்யா நடிக்கும் படம் ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’. கீர்த்தி சுரேஷ் ஹீரோயின். விக்னேஷ் சிவன் இயக்குகிறார். கே.இ.ஞானவேல்ராஜா தயாரிக்கிறார். இப்படத்தின் டீஸர் மற்றும் பாடல்கள் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. அதில் சூர்யா கூறியது: ரஜினிசார், கமல்சார் மற்றும் விஷால் சினிமாவிலிருந்து மற்றொரு பயணம் (அரசியல்) தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வரவு நல்வரவாகட்டும். 1987ம் ஆண்டு நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை மையமாக வைத்து இந்தியில் ஸ்பெஷல் 26 படம் வெளியானது. அதன் ரீமேக்காக தானா சேர்ந்த கூட்டம் உருவாக்க முடிவு செய்திருப்பதை விக்னேஷ் சிவன் என்னிடம் தெரிவித்தார். ஆனால் அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் கதைக் கருவை தவிர மற்ற எல்லாமே புதிது.

கமலின் சத்யா, வறுமையின் நிறம் சிவப்பு பாணியிலான படமாக இது இருக்கும். முன்பு நிறைய படங்களில் நான் கோபமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருப்பேன். ஆனால் இதில் கலகலப்பான சூர்யாவை பார்க்கலாம். அனிருத், கேமராக மேன் தினேஷ் கிருஷ்ணன் படத்தை ஹிட் பாடல்களுடன் கலர்புல் சீன்களாக்கி இருக்கின்றனர். பாகுபலிக்கு பிறகு இதில் ரம்யாகிருஷ்ணன் மிரளவைத்தார். 5ம் வகுப்பு படிக்கும்போதிலிருந்து என்னை ரசித்துக்கொண்டிருப்பதாக கூறிய கீர்த்திசுரேஷ் எனக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். 7 வருடங்களுக்கு பிறகு பண்டிகை தினத்தில் எனக்கு இப்படம் வருகிறது. வழக்கமாக படங்களில் டைட்டில் கார்ட்டுக்கு போடப்படும் புகைப்பிடிக்காதீர், மது அருந்தாதீர் என்ற வாசகம்கூட இப்படத்துக்கு தேவையில்லை என்று தணிக்கை குழுவினர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Surya’s cub fan became a pair

1/5/2018 2:52:27 PM Surya ‘ itinerary ‘ from the crowd. Keerthi Suresh heroine. Vignesh Shiva is directing. K.