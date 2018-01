நடிகர் ஜெய் மீது பலூன் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் புகார்

1/5/2018 3:35:37 PM

சினிஷ் இயக்கத்தில் ஜெய், அஞ்சலி, யோகி பாபு, ஜனனி உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள படம் ‘பலூன்’. யுவன் இசையமைத்துள்ள இப்படம் டிசம்பர் 29-ம் தேதி வெளியானது. இந்நிலையில் நடிகர் ஜெய் மீது புகார் தெரிவித்து தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்திற்கு ‘பலூன்’ தயாரிப்பாளர்கள் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது: 2016, ஜுன் மாதம் தொடங்கிய ‘பலூன்’ திரைப்படம், 2017 ஜனவரி மாதம் ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், ஜெய் படத்திற்காக தேதிகளை சரிவர கொடுக்காமலும், படப்பிடிப்பிற்கு வராமலும், சரியாக எங்களுக்கு ஒத்துழைக்காமலும் இருந்ததால், படத்தின் ரிலீஸ் தேதி செப்டம்பருக்கு தள்ளிப்போனது. பின்னர் செப்டம்பர் ரிலீஸ் வேளையில் இருந்தபோது, டப்பிங்க்கு கூட அவர் வராமல் எங்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியதால் எங்களால் ஒரு வருடம் கழித்து கடந்த 2017 டிசம்பர் மாதமே படத்தினை திரையிட முடிந்தது.

மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி அவர் ஏற்படுத்திய பொருட்செலவினால், எங்களால் சொன்ன தேதியை தாண்டியே சூட்டிங் மற்றும் போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் வேலைகளை நடத்த முடிந்தது. இறுதியாக நாங்கள் வாங்கிய கடன், அதற்கான வட்டி, என மொத்தமாக ரூ.1.50 கோடி அதிகமாகவே செலவானது. அவரால் ஏற்பட்ட இந்த பண நஷ்டம் ரூ.1.50 கோடியை, நடிகர் ஜெய் உடனடியாக எங்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தயாரிப்பாளர் சங்கத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

