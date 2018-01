ரஜினியின் அரசியல் எண்ட்ரி குறித்து ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா?

ரஜினியின் அரசியல் எண்ட்ரி குறித்து தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்க வந்து 25 வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. அதைக் கொண்டாடும் வகையில் பல்வேறு இடங்களில் இசைக் கச்சேரி நடத்தி வருகிறார். சமீபத்தில் ஹைதராபாத்தில் இசை நிகழ்ச்சி நடத்திய ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், வருகிற 12ஆம் தேதி ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் இசைக் கச்சேரி நடத்துகிறார்.



இதுதொடர்பான பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசிய ஏ.ஆர்.ரஹ்மானிடம், ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தது குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்துள்ள ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், “அரசியல் பிரவேசம் குறித்து அறிவித்துள்ள ரஜினிகாந்துக்கு என் வாழ்த்துகள். திரைத்துறையில் இருப்பவர்களும் அரசியலுக்கு வரலாம்.



ரஜினியுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது குறித்து எதிர்காலத்தில் சிந்தித்து முடிவு செய்வேன். ஆன்மீக அரசியல் என்றால் என்ன என்பதற்கு ரஜினி தான் விளக்கம் சொல்ல வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Webdunia.com

English summary

Rajini’s political entry on ar Rehman sollirukkar and you know what?

Rajini’s entry about his politics, has also expressed congratulations to composer a. r. Rahman.

