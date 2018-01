நாளை நட்சத்திர கலைவிழா – ரஜினி, கமல் உட்பட 340 நடிகர், நடிகைகள் மலேசியா பயணம்

மலேசியாவில் நாளை நட்சத்திர கலைவிழா நடைபெறுவதையொட்டி, ரஜினி, கமல் உட்பட 340 நடிகர், நடிகைகள் மலேசியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். #NatchathiraVizha2018

தென் இந்திய நடிகர் சங்க கட்டிட நிதிக்காக, நட்சத்திர கலைவிழா நடத்தப்படும் என்று நடிகர் சங்க பொதுக்குழுவில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் மலேசியாவில் நட்சத்திர கலை விழாவை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதற்காக தென் இந்திய நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் மலேசியா சென்றனர். இதையடுத்து மலேசியாவில் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு நடந்தது. நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர், நிர்வாகிகள் கார்த்தி, கருணாஸ், பூச்சி முருகன், குட்டிபத்மினி, ரோகினி, பசுபதி, ரமணா, நந்தா, உதயா, ஹேமசந்திரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மலேசியாவில் ஜனவரி 6-ந்தேதி (நாளை) நடைபெறும் என்று அறிவித்தனர். மலேசியாவில் உள்ள புக்கிஜாலி அரங்கத்தில் நாளை மாலை இந்த கலை விழா பிரமாண்டமாக நடைபெறுகிறது. இதில் நடனம், நகைச்சுவை, நடிகர் – நடிகைகள் கலந்துரையாடல், சில தமிழ் படங்களின் பாடல் வெளியீட்டு விழா ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன. முன்னதாக 6 அணிகள் பங்குபெறும் நட்சத்திர கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுகிறது. விஷால், சூர்யா, கார்த்தி, விஜய் சேதுபதி, ஜெயம்ரவி, ஜீவா ஆகியோர் தலைமையில் இந்த அணிகள் மோதுகின்றன. இது 10 ஓவர் போட்டியாக நடக்கிறது. இது தவிர மலேசிய நடிகர்கள் பங்கேற்கும் கால்பந்து போட்டியும் நடைபெறுகிறது. மலேசிய அரசின் உதவி, ஒத்துழைப்புடன் நடைபெறும் இந்த கலைவிழாவில் ரஜினி, கமல் மற்றும் நடிகர், நடிகைகள் திரைஉலக கலைஞர்கள் 340 பேர் பங்கேற்கிறார்கள். இதில் 200-க்கும் மேற்பட்டோர் ஏற்கனவே மலேசியா சென்றுவிட்டனர். ரஜினி நேற்று இரவு மலேசியாவுக்கு புறப்பட்டு சென்றார். அமெரிக்காவுக்கு சென்று இருந்த கமல்ஹாசன் இன்று காலை சென்னை திரும்பினார். இன்று மாலை மலேசியா செல்கிறார். ரஜினி – கமல் இருவரும் மலேசியாவில் சந்திக்கிறார்கள். ஒரே மேடையில் தோன்றுகிறார்கள். ரஜினி புதிய கட்சி தொடங்கி உள்ளார். கமல் புதிய கட்சி தொடங்குவேன் என்று அறிவித்து இருக்கிறார். இந்த நிலையில் மலேசிய நட்சத்திர கலை விழாவில் இருவரும் என்ன பேசுவார்கள்? கமல் தனது அரசியல் கட்சிபற்றி அறிவிப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் மலேசிய பிரதமர் நஜீப் ரசாக்கை சந்தித்து, இந்த நட்சத்திர கலை விழாவில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். எனவே இந்த விழாவில் மலேசிய பிரதமர் மற்றும் அந்தநாட்டு மந்திரிகள் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விழாவில் பங்கேற்கும் நடிகர், நடிகைகள் அனைவரும் இன்று மலேசியாவில் குவிகிறார்கள். விழா ஏற்பாடுகளை தென் இந்திய நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் அங்கு தங்கி இருந்து செய்து வருகிறார்கள். #NatchathiraVizha2018

Source: Malai Malar

