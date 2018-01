சீரியலுக்கு சென்றுவிட்டார் நடிகர் மாதவன்

சமீபத்தில் வெளியான விக்ரம் வேதா திரைப்படம் மாதவனுக்கு நல்ல பெயரை வாங்கி கொடுத்தாலும், அவருக்கு வேறு படங்கள் தமிழில் புக் ஆகவில்லை. இந்த நிலையில் வெப்சீரியல் ஒன்றில் மாதவன் நடிக்கின்றார்’ப்ரீத்’ என்ற டைட்டில் கொண்ட இந்த வெப் சீரீயல் தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என மூன்று மொழிகளில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது. அமேசான் டிஜிட்டல் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த வெப்சீரியல் ஒரு த்ரில்லிங் கதையை கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சீரியலின் டீசர் இன்று வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது என்பதுஇனி வருங்காலத்தில் திரைப்படங்கள், தொலைக்காட்சி தொடர்களை போலவே வெப்சீரியலும் பெரிய வரவேற்பை பெறும் என்றும், இந்த பிளாட்பார்மில் முன்னணி நடிகர்களும் விரைவில் நடிக்க வருவார்கள் என்றும் ‘ப்ரீத்’ குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Webdunia.com

English summary

He went to the serial Actor Madhavan

The recently released a good name for Madhavan and Vikram Veda movie bought, even if they have any other pictures