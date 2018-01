கமல்ஹாசனுடன் இணைந்தார் சீயான் விக்ரம்

உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் தற்போது ‘விஸ்வரூபம் 2′ படத்தின் பணியில் உள்ளார். இந்த படத்தின் பணிகள் முடிவடைந்தவுடன் அவர் சபாஷ் நாயுடு’ படத்தை முடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறதுஇந்த நிலையில் கமல்ஹாசனின் தயாரிப்பில் உருவாகவுள்ள ஒரு படத்தில் சீயான் விக்ரம் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. பிரெஞ்ச் திரைப்படம் ஒன்றின் ரீமேக் படமாக அமையவுள்ள இந்த படத்தை ராஜேஷ் செல்வா இயக்கவுள்ளார். இதே ராஜேஷ் செல்வா இயக்கத்தில் உருவான ‘தூங்காவனம்’ திரைப்படமும் ஒரு பிரெஞ்ச் படத்தின் ரீமேக் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதுஇந்த படத்தின் ஆரம்பகட்ட பணிகள் விரைவில் தொடங்கவுள்ளதாகவும், இந்த படத்தில் நடிக்கும் மற்ற நடிகர், நடிகையர், தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் தேர்வுக்கு பின் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Source: Webdunia.com

English summary

Kamal joined chiyan Vikram

