ரசிகர் மன்றத்தை மக்கள் மன்றமாக மாற்றிய ரஜினிகாந்த்

ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களை ஒருங்கிணைத்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றம் தற்போது மக்கள் மன்றம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. #Rajinikanth #RajiniMandram #RajiniMakkalMandram

கடந்த ஆண்டின் கடைசி நாளான டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரது அரசியல் பிரவேசம் குறித்த அறிவிப்பை ரசிகர்கள் முன்பு அறிவித்தார். ஆன்மீக அரசியலில் ஈடுபடப் போவதாகவும் அறிவித்திருக்கிறார். ரஜினி தொடங்க உள்ள புதிய கட்சியின் பெயர் கொடி என்ன? என்பதும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தான் தொடங்க இருக்கும் கட்சியில் சேர நினைப்பவர்கள், மாற்றத்தை விரும்புபவர்கள் தங்களை உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்த ரஜினி அதற்காக புதிய இணையதள முகவரி ஒன்றையும் அறிமுகப்படுத்தினார். அந்த இணையதளம் மூலமாக ரஜினி மன்றத்தில் இதுவரையில் 50 லட்சம் பேர் இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. தமிழகம் முழுவதும் 22 ஆயிரம் பதிவு செய்யப்பட்ட ரஜினி மன்றங்கள் உள்ளன. 30 ஆயிரம் மன்றங்கள் பதிவு செய்யப்படாமல் உள்ளன. இந்நிலையில், ரஜினியின் `அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றம்’ தற்போது `ரஜினி மக்கள் மன்றம்’ என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. #Rajinikanth #RajiniMandram #RajiniMakkalMandram

Source: Malai Malar

English summary

Converted to a fan club of Commons rajnikanth

Rajinikanth fans was established to coordinate the rajnikanth fan club is currently known to the House of Commons