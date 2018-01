ரஜினி ரசிகர் என்ற பெயரில் தனிநபர் யாரையும் சித்தரிக்க வேண்டாம் – ரசிகர் மன்றம் அறிக்கை

ரஜினி ரசிகர்’ என்ற பெயரில் தனிநபர் யாரையும் சித்தரிக்க வேண்டாம் என்று தொலைக்காட்சி, செய்தி நிறுவனங்களுக்கு ரசிகர் மன்றம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

ரஜினிகாந்த் அரசியல் அறிவிப்புக்கு பின்னர் அவரது அரசியல் பிரவேசம் குறித்து தினமும் பல்வேறு தொலைக்காட்சிகளில் விவாதம் மற்றும் கருத்துக்களை பகிர்தல் தொடர்ந்து வருகிறது. இவ்வாறாக அனுமதிக்கப்படாத யாரும் இந்த விவாதங்களில் பங்கேற்பது குறித்து ரஜினி ரசிகர் மன்றம் சார்பில் ரஜினி ரசிகர் மன்ற நிர்வாகி வி.எம்.சுதாகர் அறிவிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் கூறியிருப்பதாவது, சமீப காலமாக தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் ரஜினி ஆதரவாளர் அல்லது ரஜினி ரசிகர் என்ற பெயரில் சிலர் பங்கேற்று தங்கள் சொந்த கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்கள். அகில இந்திய ரஜினி ரசிகர் மன்றம் மற்றும் ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பாக தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் பங்கேற்க யாரையும் நாங்கள் நியமனம் செய்யவில்லை என்பதையும், விவாதங்களில் தற்போது பங்கேற்று வருபவர்கள் வெளிப்படுத்தும் கருத்துக்கள், எங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதல்ல என்பதையும் பொதுமக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏற்கனவே, தலைவர். திரு.ரஜினிகாந்த் கூறியது போல், மன்ற உறுப்பினர்கள் அன்றாடம் நடக்கும் அரசியல் விவாதங்களில் பேசாமல், கட்சி அறிவிப்பு வரும் வரை நமது நேரத்தை மன்றத்தின் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதில் செலவழிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து நாம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதால், மன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் இப்படிப்பட்ட விவாதங்களில் பங்கேற்க, எங்களால் நியமனம் செய்யப்படவில்லை என்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, மேலும் தலைவர் ரஜினிகாந்த் பெயரில், அனுமதிக்கப்படாத யாரும் இந்த விவாதங்களில் பங்கேற்பது முறையல்ல என்பதால் தொலைக்காட்சி செய்தி நிறுவனங்கள் `ரஜினி ஆதரவாளர்’ அல்லது `ரஜினி ரசிகர்’ என்ற பெயரில் தனிநபர் யாரையும் சித்தரிக்க வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: Malai Malar

