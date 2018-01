கீர்த்தி சுரேஷ் பற்றி கிளம்பும் வதந்தி…..

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர் கீர்த்தி சுரேஷ். விஜய், சூர்யா போன்ற முன்னணி ஹிரோக்களுடன் நடித்துள்ள கீர்த்தி சுரேஷ், தற்போது விக்ரமுடன் இணைந்து சாமி 2, விஷாலின் சண்டக்கோழி 2 ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

தற்போது கீர்த்தி சுரேஷ் பற்றி வெளியாகும் வதந்திகளுக்கு பதிலளித்துள்ளார். கீர்த்தி கூறியதாவது, நான் சாமி-2 படத்துக்கு கூடுதலாக சம்பளம் கேட்டதாக கூறப்படுவதில் உண்மை இல்லை. வழக்கமாக வாங்கும் சம்பளத்தை தான் கேட்டேன்.



இந்த படத்தில் நான் நடிக்க வேண்டும் என்று இயக்குனர் ஹரி என்னிடம் கூறிய போது, சாமி-2 படத்தில் திரிஷா இருக்கிறாரா? என்று தான் முதலில் கேட்டேன் என தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Webdunia.com

English summary

And rumors about keerthi Suresh.

One of the leading actresses in Tamil cinema to be keerthi Suresh. Vijay, Surya hirokkaludu, such as the front