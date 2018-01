சூர்யா ஜோடியாக ரகுல், சாய்

1/8/2018 10:08:32 AM

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் படம், அவரது 36வது படமாகும். இதில் சூர்யா ேஜாடியாக சாய் பல்லவி நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டநிலையில், தற்போது இன்னொரு ஹீரோயினாக ரகுல் பிரீத் சிங் நடிக்கிறார் என்று தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தில் கார்த்தியுடன் நடித்ததால், இப்போது அதே நிறுவனம் தயாரிக்கும் படத்தில், சூர்யா ஜோடியாக ரகுல் பிரீத் சிங் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார். இந்த மாதம் படப்பிடிப்பு தொடங்குகிறது.

