படம் இயக்காதது ஏன்? பிரபுதேவா விளக்கம்

தமிழில் குலேபகாவலி, மெர்க்குரி, எங் மங் சங், சார்லி சாப்ளின் 2, லட்சுமி ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார், பிரபுதேவா. திடீரென்று நடிப்பில் பிசியாகிவிட்டதால், இயக்கத்தை மறந்துவிட்டீர்களா என்று கேட்டபோது, மறக்கவில்லை. தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளேன். இந்தியில் சல்மான் கான் நடிக்கும் தபாங் 3 படத்தை இயக்குவதற்கான கதை விவாதம் நடக்கிறது’ என்றார்.

