ரூ.300 கோடி வரவு செலவுத் திட்டம்டில் விக்ரம் நடிக்கும் சரித்திரப்படம் மஹாவீர் கர்ணா

1/8/2018 10:36:15 AM

அமெரிக்க தயாரிப்பு நிறுவனம் பிரமாண்டமாகத் தயாரிக்கும் சரித்திரப்படம் ஒன்றில் நடிக்க விக்ரம் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். சரித்திரப் பின்னணி கொண்ட அந்தப் படத்துக்கு ’மஹாவீர் கர்ணா’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. மலையாள இயக்குனர் ஆர்.எஸ்.விமல் இந்தப் படத்தை இயக்குகிறார். நியூயார்க்கைச் சேர்ந்த யுனைடெட் பிலிம் கிங்டம் தயாரிப்பு நிறுவனம் ரூ.300 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரமாண்டமாகத் தயாரிக்க இருக்கும் படத்தில், உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த கலைஞர்களும் இடம்பெறுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரி இயக்கத்தில் ’சாமி-2’, விஜய் சந்தரின் ’ஸ்கெட்ச்’ மற்றும் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் ’துருவ நட்சத்திரம்’ என பிஸியாக விக்ரம், இப்போது நடித்துக்கொண்டிருக்கிறார். மஹாவீர் கர்ணா படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் அக்டோபரில் தொடங்கும் என்று படக்குழுவினர் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர். 2019-ம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு படம் திரைக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்தியில் மட்டுமே இந்தப் படம் தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

RS.300 crore in the budget sarithirapadam Mahavir Vikram Karna

Preparation of the American production company Grand 1/8/2018 10:36:15 AM sarithirapadam Vikram Act in a contract