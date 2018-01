இமான் இன்ப அதிர்ச்சி

1/8/2018 11:25:44 AM

இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி த்ரில்லர் கதையுடன் உருவாகியுள்ள படம், டிக் டிக் டிக். சக்தி சவுந்தர்ராஜன் இயக்கத்தில் ஜெயம் ரவி, நிவேதா பெத்துராஜ் நடித்துள்ளனர். இசை அமைப்பாளர் இமானுக்கு இது 100வது படம். அவர் கூறுகையில், ‘இந்த 100ஐ 1க்குப் பின்னால் வரும் 2 ஜீரோ ஆகப் பார்க்கவில்லை. 2 ஜீரோவுக்குப் பிறகு வரும் 1ஆகப் பார்க்கிறேன். இதிலிருந்து மீண்டும் என் பயணத்தை தொடங்குகிறேன். தொடர்ந்து 1,000 படங்களுக்கு மேல் பணியாற்ற விரும்புகிறேன். எனது 100வது படமான இதில் யுவன்சங்கர்ராஜா பாடியிருக்கிறார். அதுபோல், அவரது 100வது படத்தில் நான் பாடியிருக்கிறேன். இது எதிர்பாராத இன்ப அதிர்ச்சியாக அமைந்துவிட்டது’ என்றார்.

