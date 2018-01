கோலிவுட், டோலிவுட், பாலிவுட்டில் வாழ்க்கை சரித்திர படங்கள்

1/8/2018 3:56:08 PM

தமிழில் மறைந்த முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாகி வருகிறது. தெலுங்கில் மறைந்த ஆந்திர முதல்வர் என்.டி.ராமராவ் வாழ்க்கை படமாகிறது. அடுத்து ஆந்திர சிவாஜி என்று பாராட்டப்பெற்ற மறைந்த நடிகர் நாகேஸ்வரராவ் படம் தயாராக உள்ளது. பிரபல நடிகர் நாகார்ஜுனாவின் தந்தையான நாகேஸ்வரராவ் வேடத்தில் பாகுபலி வில்லன் ராணாவை நடிக்க வைக்க ஆலோசிக்கப்படுகிறது. இப்படத்தை வம்சி கிருஷ்ணா இயக்க உள்ளார். இதற்கிடையில் ஆந்திர மாஜி முதல்வர் ஒய்.எஸ்.ராஜசேகர ரெட்டியின் வாழ்க்கை கதையும் தயாராகிறது. இதில் ராஜசேகர ரெட்டியாக நடிக்க மம்மூட்டியிடம் பேச்சு நடக்கிறது.மறைந்த நடிகர்களின் வாழ்க்கை படமாகும் நிலையில் இந்தியில் தற்போதும் படங்களில் நடித்துவரும் சஞ்சய் தத் வாழ்க்கை திரைப்படமாகிறது. சஞ்சய் தத் வேடத்தில் நடிகர் ரன்பிர் கபூர் நடிக்கிறார். ராஜ்குமார் ஹிரானி இயக்குகிறார். இப்படம் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளது. வரும் மார்ச் மாதம் திரையிட திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Kollywood, Tollywood, Bollywood, life in historical pictures

Tamil 1/8/2018 3:56:08 PM in the late Chief Minister Mgr, Jayalalitha is becoming a movie biography. In Telugu, wither away