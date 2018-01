உதயநிதி நடிப்பில் நிமிர் டிரெய்லர்

ப்ரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்துள்ள நிமிர் படத்தின் டிரெய்லர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

மலையாளத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற ‘மகேஷிண்டே பிரதிகாரம்’ என்ற படம் தமிழில் ப்ரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் நிமிர் என்ற தலைப்பில் உருவாகியுள்ளது. இதில், உதயநிதி ஸ்டாலின், நமீதா பிரமோத், சமுத்திரக்கனி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

அண்மையில் இந்த படத்திற்கு யூ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. இத்திரைப்படம் ஜனவரி 26ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில் தற்போது டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.



[embedded content]

English summary

Udayanidhi acting in the trailer

Directed by priyadarshan udayanidhi Stalin has acted in the film’s trailer upright has now been released.

