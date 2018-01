மீண்டும் நடிக்க வந்ததற்கு காரணம் பண நெருக்கடியா? பூமிகா திடீர் கோபம்

1/8/2018 5:31:16 PM

சில்லுனு ஒரு காதல், பத்ரி, சிறுத்தை, களவாடிய பொழுதுகள் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருப்பவர் பூமிகா. கடந்த 2007ம் ஆண்டு பரத் தாகூர் என்பவரை மணந்து நடிப்புக்கு முழுக்கு போட்டு இல்லறத்தில் செட்டிலானார். கணவருடன் இணைந்து பட தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட பூமிகா நஷ்டம் அடைந்தார். இந்நிலையில் பூமிகா மீண்டும் நடிக்க வந்திருக்கிறார். இதுபற்றி அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. ‘நீங்கள் பண நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால்தான் மீண்டும் நடிக்க வந்தீர்களா?’ என்றதும் சுளீர் என முகம் சிவந்த அவர் கோபமாக பதில் அளித்தார். பூமிகா கூறும்போது,’அடிப்படை ஆதாரமற்ற இதுபோன்ற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. நான் எந்த பண நெருக்கடியிலும் இல்லை. யாரிடமும் பைனான்ஸ் உதவி கேட்கவுமில்லை. இதுபோன்ற கிசுகிசுக்கள் எப்படி வருகின்றன என்பது தான் ஆச்சர்யமாக இருக்கிறது. பைனான்ஸ் பிரச்னையால்தான் நான் மீண்டும் நடிக்க வந்திருக்கிறேன் என்பதில் உண்மை இல்லை. நான் படம் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டேன். அனுபவம் இல்லாததால் இழப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால் நல்ல படம் தயாரித்தேன் என்ற பெயர் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Back to acting because of financial crisis? Bhoomika sudden anger

