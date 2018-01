கதாநாயகனுக்கு காதலின்னா ஓகே: கேத்ரின் தெரசா புதுபாலிசி

1/8/2018 5:46:31 PM

கடம்பன், கதகளி, கணிதன் போன்ற படங்களில் நடித்திருப்பவர் கேத்ரின் தெரசா. தற்போது கதாநாயகன், கலகலப்பு 2ம் பாகம் படங்களில் நடிக்கிறார். டிரெண்டில் உள்ள ஹீரோயின்களிடம் ஹீரோவுக்கு அக்கா அல்லது தங்கையாக நடிக்க கேட்டால் ஜூட் விடுகிறார்கள். என்னை அறிந்தால் படத்தில் அஜீத்துக்கு தங்கையாக நடிக்க பல ஹீரோயின்களிடம் கேட்டுப்பார்த்தனர். காதலியாகவோ, மனைவியாகவோ வேண்டுமானால் நடிக்கிறேன், தங்கை வேடத்தில் நடிக்க மாட்டேன் என்று கூறி பல ஹீரோயின்கள் நடிக்க மறுத்து விட்டனர். கடைசியில் லட்சுமிமேனன் அந்த வேடத்தை துணிச்சலாக ஏற்று நடித்தார். அது அவருக்கு மைனசாகவே அமைந்தது.

சமீபத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு வந்திருந்தார் கேத்ரின் தெரசா. அவரிடம், ‘பிரபல ஹீரோக்கள் படங்களில் கேரக்டர் வேடங்களில் நடிக்க ஒப்புக்கொள்வீர்களா?’ என்றபோது, ‘ஹீரோவுடைய அக்காவாகவோ, தங்கையாகவோ நடிக்க கேட்டால் அந்த படமே வேண்டாம் என்று கூறிவிடுவேன். கதை நன்றாக இருந்தால் கிளாமர் நாயகியாக, காதலியாக நடிக்க சம்மதிப்பேன். எனக்கு திருமணம் எப்போது என்று கேட்கின்றனர். இதுவரை பொருத்தமான நபர் யாரையும் சந்திக்கவில்லை. அப்பகடி ஒருவரை சந்திக்கும்போது திருமணம்பற்றி முடிவு செய்வேன்’ என்றார்.

