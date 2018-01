சிலுக்கு தோற்றத்தில் நெட்டில் நாயகியை தேடும் பார்த்திபன்

1/9/2018 10:45:54 AM

திரையுலகம் உள்ளிட்ட எல்லா துறைகளிலும் இணைய தளம் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. ஹீரோயின்கள் கவர்ச்சி படங்களை வெளியிட்டு வாய்ப்பு தேடுவது, இயக்குனர்கள் நடிகர் நடிகைகளை இணைய தளத்தில் ேதடுவது என கோலிவுட் புதிய டிரெண்டில் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. நடிகரும், இயக்குனருமான பார்த்திபன் கடந்த ஆண்டு ‘கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக’ படம் இயக்கினார். இந்த ஆண்டு உள்ளே வெளியே 2ம் பாகம் இயக்க முடிவு செய்துள்ளார். இப்படத்தின் முதல்பாகத்தை கடந்த 1993ம் ஆண்டு இயக்கினார். அதில் இடம் பெற்ற டபுள் மீனிங் வசனங்கள் இன்ப அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. உள்ளே வெளியே 2ம் பாகத்தில் நடிக்கும் நட்சத்திரங்களை இணைய தளம் மூலம் தேடி வருகிறார் பார்த்திபன். தனது டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், ‘2018ல் துவங்கும் “உள்ளே வெளியே” கமர்ஷியல் காமெடி படத்திற்கு, 18 வயதில் அமைதி-வசீகரமான பெண்ணும், 28 வயதில் கவர்ந்திழுக்கும் சிலுக்கு போன்ற பெண்ணும், 36 வயதில் இளம் பெண்ணின் அழகிய அம்மாவும் தேவை’ என தேடுதல் வேட்டை தொடங்கி இருக்கிறார். நடிகையை தேடும்போதே கவர்ச்சி தேன் தடவியிருக்கும் பார்த்திபன் படத்தை கவர்ச்சியால் நிரப்பி விடுவார் என ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

