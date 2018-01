விமலின் ‘மன்னர் வகையறா’ படத்துக்கு ‘யு’ சான்றிதழ்

விமல் தயாரித்து, நடித்துள்ள ‘மன்னர் வகையறா’ படத்துக்கு ‘யு’ சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது.

பூபதி பாண்டியன் இயக்கத்தில் விமல் ஹீரோவாக நடித்துள்ள படம் ‘மன்னர் வகையறா’. ‘கயல்’ ஆனந்தி ஹீரோயினாக நடித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சாந்தினி தமிழரசன், பிரபு, சரண்யா பொன்வண்ணன், கார்த்திக் குமார், நாசர், ஜெயப்பிரகாஷ், ரோபோ சங்கர், வம்சி கிருஷ்ணா, யோகி பாபு, நீலிமா ராணி, ‘பிக் பாஸ்’ ஜூலி என ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.

பி.ஜி.முத்தையா மற்றும் சூரஜ் நல்லுசாமி இருவரும் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு, ஜேக்ஸ் பிஜோய் இசையமைத்துள்ளார். அரசு பிலிம்ஸ் சார்பில் விமலே இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். கடந்த சில வருடங்களாகத் தயாரிப்பில் இருந்த இந்தப் படம், ஒருவழியாக முடிந்து ரிலீஸிற்குத் தயாராகியுள்ளது. இந்தப் படத்தைப் பார்த்த சென்சார் அதிகாரிகள், ‘யு’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளனர்.

பொங்கல் விடுமுறையை முன்னிட்டு வருகிற 12ஆம் தேதி இந்தப் படம் ரிலீஸாவதாக இருந்தது. ஆனால், போதிய தியேட்டர்கள் கிடைக்காததால் ரிலீஸ் தள்ளிப்போகும் எனத் தெரிகிறது.

