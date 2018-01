சூர்யாவின் 37-வது படத்தை இயக்குகிறார் கே.வி.ஆனந்த்

1/9/2018 12:23:57 PM

சூர்யா நடித்த தானா சேர்ந்த கூட்டம் படம் பொங்கலுக்கு திரைக்கு வருகிறது. இந்த நிலையில் சூர்யாவின் 36வது படத்தை செல்வராகவன் இயக்குகிறார். இந்த படத்தில் ராகுல் ப்ரித்திசிங் மற்றும் சாய்பல்லவி என இரண்டு ஹீரோயின்கள் நடிக்கவுள்ளனர். சூர்யாவின் 37வது படம் குறித்த தகவலும் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ படத்தின் தெலுங்கு பதிப்பான ‘கேங்க்’ படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் சூர்யாவின் 37வது படத்தை கே.வி.ஆனந்த் இயக்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே சூர்யா நடிப்பில் உருவான ‘அயன்’ மற்றும் ‘மாற்றான்’ ஆகிய படங்களை கே.வி.ஆனந்த் இயக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படம் குறித்த மற்ற தகவல்கள் விரைவில் வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Source: Dinakaran

English summary

Surya’s 37-th film is directed by k. v. Anand

Thana 1/9/2018 12:23:57 PM Surya pongal from meeting the film to the screen. In this case, Surya’s 36th a: