இயக்குநர் பாண்டியராராஜின் பசங்க புரடொக்சன்ஸ் தயாரிக்கும் படம் மெரினா புரட்சி

1/9/2018 12:36:34 PM

பிரபல இயக்குனர் பாண்டிராஜ் அவர்களின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அடுத்த படத்தின் டைட்டில் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்த புரட்சி மெரினாவில் இளைஞர்கள் நடத்திய ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம். இதனை மையமாக வைத்து ‘மெரினா புரட்சி’ என்ற டைட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த படத்தின் போஸ்டரில் இருந்தே இந்த படத்தின் கதை மெரினாவில் நடந்த புரட்சியை பற்றியது என்று தெரிகிறது. பாண்டியராஜ் அவர்களின் பசங்க புரடொக்சன்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை எம்.எஸ்.ராஜ் இயக்கவுள்ளார். வேல்ராஜ் ஒளிப்பதிவில், அல்ருபியான் இசையில், தீபக் படத்தொகுப்பில் இந்த படம் உருவாகவுள்ளது. இந்த படத்தில் நடிக்கும் நடிகர் நடிகைகளுடன் கூடிய டிரைலர் மிக விரைவில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Director of pandiararaj pasanga puratoksansh film Marina revolution

1/9/2018 12:36:34 their production company PM popular Director pandiraj’s next film ariviga the title of the currently