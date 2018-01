நிவின் பாலி படத்தில் மோகன்லால்

நிவின் பாலி நடித்துவரும் ‘காயம்குளம் கொச்சுண்ணி’ படத்தில் மோகன்லால் நடிக்கிறார்.

‘36 வயதினிலே’ படத்தை இயக்கிய ரோஷன் ஆண்ட்ரூஸ் தற்போது இயக்கிவரும் மலையாளப் படம் ‘காயம்குளம் கொச்சுண்ணி’. இந்தப் படத்தில் நிவின் பாலி ஹீரோவாக நடிக்க, பிரியா ஆனந்த் ஹீரோயினாக நடிக்கிறார். பினோத் பிரதன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, கோபி சுந்தர் இசையமைக்கிறார்.

நெடுஞ்சாலையில் வருபவர்களிடம் கொள்ளையடித்து, அதை ஊர் மக்களிடம் கொடுத்த ஒருவரைப் பற்றிய நிஜக்கதை இது. இந்தப் படத்தில், மலையாள சூப்பர் ஸ்டாரான மோகன்லால் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். அவர் நடிப்பது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Webdunia.com

