மார்க்கெட் குறைந்ததால் ஹன்சிகா எடுத்த புது முடிவு

நடிகை ஹன்சிகா நடித்துள்ள குலேபகாவலி படம் பொங்கலுக்கு திரைக்கு வரவுள்ளது. இந்நிலையில் அவர் அடுத்து கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பில் உருவாகும் துப்பாக்கி முனை படத்தில் அடுத்து நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தில் அவர் விக்ரம் பிரபுவுக்கு ஜோடியாக நடிக்கவுள்ளார். ஷூட்டிங் சமீபத்தில் துவங்கி தற்போது நடந்துவருகிறது. ஹன்சிகாவுக்கு தமிழில் படங்கள் இல்லாதநிலையில் மார்க்கெட் இல்லாத விக்ரம்பிரபுவுக்கு ஜோடியாக நடிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் என சிலர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

