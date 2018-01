சூர்யா படத்தில் நடிக்கிறாரா அமிதாப் பச்சன்?

சூர்யா நடிக்கவிருக்கும் புதிய படத்தில், பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் நடிக்கலாம் எனத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

சூர்யா நடிப்பில் ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ படம் நேற்று ரிலீஸானது. இந்தப் படத்தைத் தொடர்ந்து செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நடிக்கிறார் சூர்யா. ஹீரோயின்களாக சாய் பல்லவி, ரகுல் ப்ரீத்சிங் இருவரும் நடிக்கின்றனர். கடந்த 1ஆம் தேதி இந்தப் படத்துக்கு பூஜை போடப்பட்ட நிலையில், இந்த மாதம் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் எனத் தெரிகிறது.

இந்தப் படத்துக்குப் பிறகு, கே.வி.ஆனந்த் இயக்கத்தில் நடிக்கிறார் சூர்யா. ‘அயன்’, ‘மாற்றான்’ படங்களைத் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக இருவரும் இணைகின்றனர். இந்தப் படத்தில், பாலிவுட் ஸ்டார் அமிதாப் பச்சன் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கே.வி.ஆனந்த் அவரைச் சந்தித்து கதை சொல்லிவிட்டார் என்கிறார்கள்.

