‘ஹேண்ட்சமான கதாநாயகன்’ பட்டத்தை வென்ற இந்திய நடிகர்!

2018-ம் ஆண்டுக்கான ஹேண்ட்சம் ஹீரோ யார்? என நடத்தப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பில், பாலிவுட் நாயகன் ஹிரித்திக் ரோஷன் தேர்வாகியுள்ளார்.

ஹாலிவுட் நடிகர் ராபர்ட் பாட்டின்சன், தைவான் நடிகர் காட்பிரே காவ், கிறிஸ் இவான்ஸ், டேவிட் போரியனஸ், கனடா நடிகர் நோவா மில்ஸ், ஹென்றி காவில், டாம் ஹிடில்ஸ்டன் மற்றும் சாம் ஹேவ்கான் ஆகியோர் இடம் பெற்ற இந்த கருத்துக்கணிப்பில் ஹிரித்திக் ரோஷன் தேர்வாகியுள்ளார்.

இது ஹீரோக்களின் உயரம், கவர்ச்சி உள்ள ஹிரித்திக் ரோஷன், திரையுலகில் பல சாதனைகளை படைத்துள்ளார். கவர்ச்சிகரமான கண்களும், உடல்கட்டும் அவருடைய தோற்றத்துக்கு அழகூட்டுகிறது.

நடிகரின் தோற்றம், பாக்ஸ் ஆபிஸ் சேகரிப்புகள், ரசிகர்கள், ஒப்புதல்களின் அடிப்படையில் இந்த முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆசியாவின் கவர்ச்சிகரமான நாயகன் உட்பட பல்வேறு பட்டங்களை வென்றுள்ளார்.

The new year has begun with a bang for Indian actor Hrithik Roshan as he bags the title of ‘The most handsome actor in the World 2018.’ Beating international hunks like Robert Pattison, Chris Evans to name a few, Hrithik is ruling this recent list.