திரில்லரில் சத்யராஜ்

1/18/2018 12:13:02 PM

சத்யராஜ் நடிக்கும் முழுநீள திகில் படத்தை, கள்ளப்படம் வேல் இயக்குகிறார். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், ‘எஃப்.எம் ரேடியோ ஸ்டேஷனை மையமாகக் கொண்ட, யதார்த்தமான திரில்லர் படம் இது. அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனில், ஒரு குறிப்பிட்ட இரவில் நடக்கும் அசாதாரண சம்பவங்கள்தான் மையக்கரு. கதையின் நம்பகத்தன்மைக்காக, நிஜ எஃப்.எம் ஸ்டேஷனிலேயே படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்’

என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Sathyaraj in thriller

1/18/2018 12:13:02 PM will feature thriller film starring sathyaraj, kallapadam Vel is directing. In this regard he kurukaiyal