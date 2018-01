100 ஆண்டு கால ஒளிப்பதிவாளர்கள்

1/18/2018 12:15:19 PM

தமிழ் சினிமாவின் நூற்றாண்டையொட்டி, ‘கேமரா கண்கள்’ என்ற தலைப்பில், மவுனப்படங்கள் முதல் கருப்பு, வெள்ளை மற்றும் வண்ணப்படங்கள் வரை பணியாற்றிய 100 ஆண்டு கால ஒளிப்பதிவாளர்களின் வாழ்க்கையை ஆய்வு செய்துள்ளார், ஒளிப்பதிவாளர் சி.ஜே.ராஜ்குமார். தமிழ்ப் படங்களில் பணியாற்றிய ஆங்கிலேய ஒளிப்பதிவாளர்கள் முதல் அசோக்குமார், பாலுமகேந்திரா, நிவாஸ், கண்ணன், லோகநாதன் மற்றும் இன்றுள்ள இளம் ஒளிப்பதிவாளர்களின் வாழ்க்கையையும், அவர்கள் சினிமாவுக்கு ஆற்றியுள்ள பங்களிப்பையும், தமிழ்ச் சினிமா ஒளிப்பதிவில் அவ்வப்போது ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்து புத்தகமாக வெளியிட்டுள்ளார்.

100 years of Cinematographers

