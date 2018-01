விஜய் 62′ படத்தின் பூஜை மற்றும் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் தேதி அறிவிப்பு

இளையதளபதி விஜய் நடிக்கும் அடுத்த படமான ‘விஜய் 62’ படத்தை பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கவுள்ளதாகவும், இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும் உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் பூஜை நாளை தொடங்குகிறது.சென்னையில் நாளை எளிய முறையில் பூஜையுடன் படப்பிடிப்பு தொடங்குவதாக படக்குழுவினர் உறுதி செய்துள்ளதை அடுத்து விஜய் ரசிகர்கள் இப்போதே டுவிட்டரில் தங்களுடைய கொண்டாட்டத்தை தொடங்கிவிட்டனர். ஆம், #தளபதி 62 என்ற ஹேஷ்டேக் இந்திய அளவில் டிரெண்ட் ஆகிவிட்டது.விஜய், கீர்த்தி சுரேஷ், யோகிபாபு உள்பட பலர் நடிக்கவுள்ள இந்த படத்திற்கு க்ரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவும் ஸ்ரீகர் பிரசாத் ஆகியோர் படத்தொகுப்பும் செய்யவுள்ளனர். சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை பிரமாண்டமாக தயாரிக்கவுள்ளது.

Source: Webdunia.com

Vijay film Puja and 62 shooting start date announcement

