தீவிர அரசியலுக்கு வரும் நேரம் நெருங்கிவிட்டதாக உணர்கிறேன் : உதயநிதி ஸ்டாலின்

1/22/2018 12:42:04 PM

தனது தாத்தா கருணாநிதி மற்றும் தந்தை ஸ்டாலின் அவர்களை போல் தானும் தீவிர அரசியலில் இறங்கப்போவதாக நடிகர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில், இணையதளம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் “நான் ஏற்கனவே திமுகவில் இருக்கிறேன். சினிமாவிற்கு வருவதற்கு முன்பே அரசியலில் ஈடுபட்டு வந்தேன்.

தேர்தலின் போது திமுக தலைவர் கருணாநிதி, மு.க.ஸ்டாலின், துரைமுருகன், முரசொலிமாறன் ஆகியோருக்காக வாக்குகள் சேகரித்துள்ளேன். ஆனால், சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கிய பின் அரசியலை விட்டு விலகி இருந்தேன். இப்போது, பல நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்து வருகின்றனர். எனவே, நானும் தீவிர அரசியலுக்கு வரும் நேரம் நெருங்கிவிட்டதாக உணர்கிறேன்” என அவர் தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

