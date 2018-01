1/24/2018 2:12:14 PM

‘இறுதிச் சுற்று’ படத்துக்குப் பிறகு மீண்டும் தமிழில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்துள்ளார் மாதவன். வித்தியாசமான கதைகளைத் தேர்வு செய்யும் மேடிக்கு ‘களவாணி’ சற்குணம் சொன்ன கதை ரொம்பவும் பிடித்துப் போகவே, உடனே சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் தயாராகும் இப்படத்தை ‘ஆரஞ்சு மிட்டாய்’, ‘றெக்க’ படங்களைத் தயாரித்த காமன்மேன் கணேஷ் தயாரிக்கிறார். ‘மஞ்சப்பை’, நயன்தாராவின் ‘டோரா’ படங்களை தன் பேனர் மூலம் தயாரித்த இயக்குநர் சற்குணம் இந்தப் படத்தை இயக்குவதோடு இணை தயாரிப்பாளராகவும் பணியாற்றுகிறார்.

காடுகளில் நடக்கும் கதை. தாய்லாந்து, மங்கோலியா, தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் படப்பிடிப்பு நடக்க இருக்கிறது. ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார். ஹாலிவுட் சண்டைக்கலைஞர் க்ரே பரிட்ஜ் ஸ்டண்ட் டைரக்‌ஷன் செய்கிறார். ஆக்‌ஷன் அட்வெஞ்சராகவும், குழந்தைகளைக் கவரும் வண்ணமும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதே சமயம் குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய பொழுதுபோக்கு அம்சங்களும் இருக்கும்’’ என்கிறார் சற்குணம்.

Source: Dinakaran

English summary

Madhavan’s action!

