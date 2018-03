கவரிமான் பரம்பரையா விஷ்ணு விஷால் ?

`சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்’, `ராட்ஸசன்’, `ஜெகஜாலக் கில்லாடி’ ஆகிய படங்களில் நடித்து வரும் விஷ்ணு விஷால் தற்போது கவரிமான் பரம்பரையில் சேர்ந்திருக்கிறார்.

விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் கடைசியாக கதாநாயகன் படம் ரிலீசாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், விஷ்ணு தற்போது `சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்’, `ராட்ஸசன்’, `ஜெகஜாலக் கில்லாடி’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து வருகிறார். இப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில், விஷ்ணு விஷால் அடுத்ததாக புதுமுக இயக்குனர் வெங்கடேஷ் இயக்கத்தில் நடிக்க இருப்பதாக அறிவித்தார். தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் தயாரிக்கும் இந்த இப்படத்தின் பூஜை சமீபத்தில் போடப்பட்டது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏப்ரல் மாதம் தொடங்க இருக்கிறது.

இந்நிலையில், இப்படத்திற்கு ‘கவரிமான் பரம்பரை’ என்று தலைப்பு வைத்திருக்கிறார்கள். இதன் டைட்டில் லுக் மற்றும் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த படத்தின் மூலம் பிரபல பாடகர் கிரிஷ் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறார். வேல்ராஜ் இந்த படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு பணிகளை மேற்கொள்கிறார்.

Shooting for Ramkumar’s psychological thriller Raatchasan changed Vishnu Vishal’s temperament. The actor plays an assistant director who later becomes a cop.