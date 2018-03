அமலாபால் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ்!

Highlights வினோத் இயக்கத்தில் அமலா பால் நடிக்கும் அதோ அந்த பறவை போல படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதை நடிகை காஜல் அகர்வால் வெளியிட்டார்.



சென்னை : அமலா பால் நடிக்கும் அதோ அந்த பறவை போல படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மகளிர் தினமான இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அமலா பால் நடிக்கும் அதோ அந்த பறவை போல படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மகளிர் தினமான இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அமலா பால் நடிப்பில் ‘பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல்’ படம் ரிலீஸாக தயாராக உள்ளது. இதில் அமலா பால் ஜோடியாக அரவிந்த் சாமி நடித்துள்ளார். இதை தொடர்ந்து விஷ்ணு விஷால் ஜோடியாக ராட்சசன் படத்தில் நடித்துள்ளார் அமலா பால். அமலா பால் Here’s launching the first look of this gorgeous woman’s new film #AdhoAndhaParavaiPola on woman’s day ! All the be… https://t.co/UXt3ALaFUr — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) 1520494218000 இந்நிலையில் இயக்குனர் வினோத் இயக்கத்தில் அமலா பால் நடிக்கும் அதோ அந்த பறவை போல படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதை நடிகை காஜல் அகர்வால் வெளியிட்டார். Amala paul’s ‘Adho andha paravai pola’ first look poster released on social networks.

Source: samayam

English summary

