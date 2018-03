மாளவிகா இப்போ எப்படி இருக்காங்கனு தெரியுமா?

தமிழ், தெலுங்கு உட்பட பல மொழிகளில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர் மாளவிகா.

திரையுலகில் வாய்ப்புகள் குறைந்ததால், கடந்த 2007ல் திருமணம் செய்து செட்டில் ஆனார். தற்போது அவருக்கு 38 வயதாகிறது.

இவருக்கு ஒரு மகனும் மகளும் உள்ளனர். மாளவிகா குடும்பத்துடன் சேர்ந்து எடுத்த போட்டோக்கள் வைரலாகி வருகிறது.

மிஷ்கினின் சித்திரம் பேசுதடி படத்தில் வாள மீனுக்கும் விலாங்கு மீனுக்கும் பாட்டு மூலம் மாளவிகாவின் படங்கள் வரிசையாக வரத் தொடங்கியது.

தொடர்ந்து திருட்டுப் பயலே மாளவிகாவுக்கு பெரும் பெயரை வாங்கிக் கொடுத்தது. அவர் திடீரென சுமேஷ் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

malavika-s-family-pic-goes-viral1-1520507817

மாளவிகா நடிப்பதை முழுவதுமாக நிறுத்தி பல வருடங்கள் ஆகின்றது. இவருக்கு தற்போது ஒரு மகனும், மகளும் இருக்கின்றனர். சமீபத்தில் இவர்கள் குடும்பத்தோடு எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின்றது.

Malavika was a leading actress in Tamil, Telugu, Malayalam. In 2007, she got married and relieved from the film industry. Now she has a son and daughter. Malavika family photos are now viral on social media.