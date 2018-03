அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் கவனத்தை ஈர்த்த கொலை விளையும் நிலம்

பத்திரிகையாளர் ராஜீவ் காந்தி இயக்கத்தில் உருவான ‘கொலை விளையும் நிலம்’ என்ற ஆவணப்படம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது.

பத்திரிகையாளர் ராஜீவ் காந்தி இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் குறும்படம் ‘கொலை விளையும் நிலம்’. இந்த குறும்படம் தமிழக விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளையும், விவசாயிகள் தூக்கில் தொங்கியதையும் பூச்சி மருந்து குடித்து இறந்த அவலங்களையும் படம்பிடித்துள்ளது. இந்த ஆவணப்படத்தை நேற்று சென்னையில் வெளியிட்டார் ராஜீவ் காந்தி. இதில் தமிழக அரசியல் பிரமுகர்களான திருநாவுக்கரசு, பாலபாரதி, செல்வப் பெருந்தகை, போராளி வளர்மதி, விவசாய சங்கத் தலைவர் பிஆர் பாண்டியன் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர். படத்தை பார்த்த அனைவரும் பாராட்டு தெரிவித்தனர். மேலும் இந்தப் குறும்படத்தை டெல்லி முதல்வர் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் இணையதளத்தில் பார்த்துள்ளார். பின்னர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், “தமிழக விவசாயிகளின் தற்கொலைகளைச் சொல்லும் ஆவணப் படம் கொலை விளையும் நிலம். பத்திரிகையாளர் க ராஜீவ் காந்தி இயக்கியுள்ள இந்தப் படம் தமிழ் நாட்டு விவசாயிகளின் இப்போதைய நிலையை தெளிவாகக் காட்டுகிறது,” என்று பதிவு செய்துள்ளார்.

