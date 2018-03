ஹீரோயின் மீது போலீசில் புகார்

3/9/2018 10:33:20 AM

சாது, ஆளவந்தான் படங்களில் நடித்திருப்பவர் ரவீணா டான்டண். தற்போது இந்தி படங்களில் நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் இவர் ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரத்தில் உள்ள லிங்கராஜா கோவிலுக்கு படப்பிடிப்பு குழுவினருடன் வந்தார். அங்கு அழகு குறிப்பு சொல்வதுபோன்ற படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றார். இந்த கோவிலில் கேமரா பயன்படுத்தக்கூடாது என்று தடை உள்ளது. அதை மீறி படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றதாக கோவில் அதிகாரிகள் குற்றம் சுமத்தியதுடன் அவர் மீது லிங்கராஜா போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இதையறிந்ததும் ஷாக் ஆனார் ரவீணா.

சம்பவம் குறித்து ரவீணா கூறும்போது,’லிங்கராஜா கோவிலில் நான் படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க வில்லை. குறிப்பிட்ட இடத்தில் கேமரா பயன்படுத்தக் கூடாது என்ற எந்த அறிவிப்பும் தென்படவில்லை. இந்நிலையில் நான் வந்திருப்பதை பார்த்ததும் கோவில் அதிகாரிகள் சிலரும், பக்தர்கள் சிலரும் என்னை செல்போனில் வீடியோ எடுத்ததுடன் செல்பியும் எடுத்துக் கொண்டனர். நான் அத்துமீறி எந்த செயலிலும் ஈடுபடவில்லை’ என்றார். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

File a complaint with the police against the heroine

3/9/2018 10:33:20 AM alavandan Sadhu, who acted in films bollywod danton. Currently he is acting in Hindi films. Equal